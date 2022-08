FEDA informa que cal enllaçar una altra vegada l’abonament amb l’aplicació mòbil

L’aplicació mòbil Mou_T_B, que permet utilitzar l’abonament gratuït de bus de forma digital, va registrar ahir una nova incidència, segons va informar FEDA a través de les xarxes socials.



En aquest sentit, la parapública va informar al seu compte de Twitter que per recuperar el funcionament del bitllet gratuït digital cal tornar a enllaçar l’abonament a l’aplicació per recuperar el funcionament. Per fer-ho, cal anar a l’apartat Configuracions de l’aplicació, entrar a Configuració del bitllet i a Enllaç abonament permanent, on caldrà introduir el NIA i el RFID. El codi RFID es pot trobar a la bústia de correu amb el