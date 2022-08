La CASS farà un estudi de satisfacció dels usuaris

Actualitzada 30/08/2022 a les 17:36

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat avui adjudicar a l’empresa 9MK la realització d’un estudi de la satisfacciódels assegurats i declarants de la CASS, segons informa la parapública en un comunicat. En aquest sentit, es preveu que durant els mesos d’octubre i novembre es realitzin 750 enquestes telefòniques, 500 a assegurats i 250 a declarants.Així mateix, s'ha aprovat la licitació d’un concurs públic nacional per la contractació de l’assegurança complementària d’assistència sanitària pel personalde la CASS, així com l'adjudicació de la gestió d’incidències, alarmes i identificació d’actius a l’empresa SOLUCIONS, SA; l'adjudicació del subministrament d’ordinadors personals, pantalles, portàtils i escàners a les empreses R&G IT, SL, Electricitat General Caldes i SEMIC, SA.Per altra banda, la parapúlica ha informat favorablement sobre la proposta tramesa pel ministeri de Salut, de incloure el medicament KAFTRIO, indicat per al tractament de la fibrosi quística, com a medicament d’alta complexitat per a ser dispensat en l’àmbit hospitalari i finançat al 100% per la CASS. Així mateix, també s'ha aprovat favorablement l’informe on s’estableixen les condicions per al reemborsament del medicament OZEMPIC, d’acord amb el contingut del prospecte, és un medicament antidiabètic i només podrà ser reembossat per la CASS, pel que està indicat, és a dir en el tractament d’adults amb diabetis tipus 2. En aquest sentit, el consell d’administració informa que es mostra favorable a incloure la indicació per a pacients amb obesitat mòrbida o IMC>35que hagin iniciat altres mesures de control ponderal.