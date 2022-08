L'Andorra Sports Innovation Summit torna el 3 d'octubre a l'Auditori

Actualitzada 30/08/2022 a les 06:41

Andorra Business organitza de nou l’Andorra Sports Innovation Summit que enguany se celebrarà el 3 d’octubre a l’Auditori Nacional i que tornarà a comptar amb la col·laboració del Global Sports Innovation Center de Microsoft (GSIC). L’esdeveniment fa part de l’acord global entre GSIC i Andorra per “posicionar el país com un referent internacional en la indústria de l’esport i la innovació”, va destacar Andorra Business. El programa definitiu es donarà a conèixer en breu però l’ens apunta que comptarà amb representants d’entitats internacionals del sector i de “rellevants” actors locals. També hi participaran diverses start-ups del país i internacionals, entre les quals es troba la guanyadora, les dues finalistes i la que té menció especial de l’Andorra Sports Startup Challenge, que rebran un reconeixement de mans del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Hi haurà alhora reunions i sessions de networking per als participants.