Cicland es concentra a les valls centrals

Actualitzada 30/08/2022 a les 13:14

El servei de bicicleta compatida Cicland desapareixerà de les parròquies altes per concentrar-se a les valls centrals. D'aquesta manera, a partir d'ara, les 16 stacions s'ubiaran a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. El motiu és que els anàlisis d'eficiència del servei constaten que s'utilitza majoritàriament a aquestes parròquies i, per tant, s'ha decidit desplaçar les estacions que hi havia a la Massana, Ordino, Canillo i Encamp a les valls centrals. D'aquesta manera, Conxita Marsol, Josep Majoral, Rosa Gili i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó han signat aquest matí el conveni que preveu la reestructuració del servei de bicicleta compartida.

Calvó ha indicat que s'ha treballat amb els comuns per ubicar les parades on puguin donar millors prestacions als joves, ja que es considera un "servei útil per als joves a l'hora de fer desplaçaments de curta distància entre espais escolars, la universitat i les zones de lleure". Per aquest motiu, Andorra la Vella acollirà tres noves estacions: una als Serradells, una a la zona del Lycée i una a Santa Coloma, vora les noves zones esportives. Per la seva banda, Sant Julià de Lòria sumarà dues noves parades: una a la part baixa de la parròquia i l'altra a prop del centre de formació professional. En canvi, Escaldes-Engordany només afegirà parades virtuals, ja que són "menys invasives", segons ha advertit Rosa Gili. De fet, les parades virtuals són una novetat que inclou el conveni i estaran senyalitzades a terra.

A més, el servei Cicland serà gratuït de manera permanent per a les persones de 16 a 20 anys. Així mateix, i en consonància amb la mesura d’oferir transport públic gratuït a tots els residents, Cicland també serà gratuït per a le sperosnes que resideixin al país , com a mínim, fins a final d’any. Una altra de les novetats és que a partir de setembre, es renovaran de forma progressiva les 60 bicicletes que conformen el parc per un nou model que "oferirà un millor servei", segons ha assegurat Calvó. La ministra ha apuntat que es tracta de bicicletes "més ergonòmiques que faciliten la ubicació de parades virtuals, perquè la bateria es pot treure i posar fàcilment. A més, tindran una cistella més gran".

Carrils bici al país

Tant els cònsols com Govern han apuntat a la dificultat de vestir el país de carrils bici. Tanmateix, Calvó ha avançat que treballa amb Sant Julià de Lòria per connectar-la amb Andorra la Vella a través d'un carril bici. Per la seva banda, Marsol ha recordat que es va crear la zona 30 al centre de la parròquia per facilitar la circulació dels ciclistes, a banda dels carrils que s'ha construït quan les característiques del país ho han permès. Finalmen, Rosa Gili ha destacat que "la clau de l'èxit" de Cicland rau en augmentar el nombre d'aquestes vies.