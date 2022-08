Bander volador

El cos compta des de fa tres mesos amb un dron per fer tasques de prevenció, seguiment i control de la fauna.

El cos de banders es modernitza i ho fa amb la utilització d’un dron. Ahir al llac d’Engolasters va fer una presentació a la premsa sobre l’ús d’aquests ginys voladors que ja fa anys que utilitzen altres cossos i que l’andorrà fa servir des de fa tres mesos. Els banders utilitzen el dron com una eina de suport que els permet fer prevenció a la muntanya amb “accessibilitat i rapidesa”. El giny també els facilita el seguiment i control de la fauna salvatge com, per exemple, el comptatge d’isards, “sense molestar-los”. Així ho van explicar ahir a les xarxes socials