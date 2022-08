Actualitzada 29/08/2022 a les 06:32

El departament de Mobilitat va informar ahir, a través de les xarxes socials, que, pels volts de les vuit del vespre, s’havia produït trànsit dens a la N-145 d’entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. També hi va haver trànsit dens a la CG1 per sortir del país, al voltant de les sis de la tarda.