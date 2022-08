Rècord en el nombre de permisos d'obra nova autoritzats el 2021

Actualitzada 29/08/2022 a les 10:01

L'any 2021 es van autoritzar 83 permisos de construcció d'edificis de nova planta, la xifra més alta des del 2004, segons informa aquest matí el departament d'Estadística. En aquest sentit, la superfície total autoritzada fa un any va ser de 215.964 m2, un 50,8% més que el 2020.La parròquia amb el major nombre de metres quadrats autoritzats va ser Andorra la Vella amb 99.348 m2 d'obra nova, seguida per la Massana, amb 29.127 m2. D'altra banda, les parròquies que més van decréixer van ser Escaldes-Engordany, amb una disminució del 55,6%, i Canillo, amb una baixada del 29,8%.Per tipus d'habitatge, els plurifamiliars van ser els que van comptar amb més metres quadrats autoritzats, amb un total de 128.211 i un 25,3% més que l'any anterior. Aquest tipus d'edificis representen gairebé el 60% del total de metres d'obra nova autoritzats. La tipologia d'habitatge que més va augmentar va ser la de la categoria d''Altres tipus' -hotels, magatzems, edificis agrícoles, oficines, locals comercials i aparcaments no associats a habitatges-, representat 64.745 m2 d'obra nova autoritzada i una pujada del 137,4% respecte el 2020. En segon lloc, els metres quadrats autoritzats per a xalets van pujar en un 69,5%, fins a 23.008 m2.Les ajudes públiques a la rehabilitació van créixer fins a 2.400.742,81 euros el 2021, repartides en 401 sol·licitud i amb el 46,3% de l'import atorgat, segons el mateix informe d'Estadística.