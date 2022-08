Investigadors d’Andorra Recerca + Innovació estan posant en pràctica un projecte sobre la descomposició del sòl basat en un mètode holandès.

Són moltes les propietats que s’atribueixen al te verd. Millorar l’agilitat mental, perdre pes, el tractament de trastorns intestinals, usos per al mal de cap o l’osteoporosi... Ara bé, poca gent s’hauria arribat a imaginar que una bosseta de te verd podria tenir aplicacions pràctiques dins el món de la ciència. I, més concretament, que aquest producte tan quotidià serviria per fer recerca sobre la descomposició del sòl. L’afirmació, però, és verídica. I ho poden demostrar perfectament els mateixos investigadors d’Andorra Recerca + Innovació. “La idea parteix d’un mètode que va ser desenvolupat i provat per un equip d’investigadors de