Majoral defensa una ordinació conjunta per protegir el Madriu

El cònsol lauredià confia en l’acord de tots els comuns “suavitzant”, si cal, el text inicial

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, confia que els comuns implicats en la gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror (Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp) es puguin posar finalment d’acord per elaborar una ordinació conjunta i que, d’aquesta manera, es pugui donar un impuls a la promoció d’aquest paratge natural, declarat com a patrimoni de la humanitat per la Unesco.



Majoral s’ha referit a aquesta qüestió després que la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, recordés que hi ha una zona tripartida en què no hi ha una regulació i on, per tant, no