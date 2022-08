FEDA planteja assolir fins un 20% d'estalvi energètic

Actualitzada 29/08/2022 a les 13:53

FEDA es planteja l'objectiu d'assolir entre un 15 i un 20% d'estalvi del consum energètic a partir de les mesures que Govern implementarà a partir de setembre tant al sector públic com al sector privat. Així ho ha assegurat aquest matí el director general, Albert Moles, durant la presentació de Grandvalira sobre la seva cerificació energètica. Es tracta d'un escenari que, segons Moles, jugaria a favor dels comptes de les empreses i del canvi climàtic.Tanmateix, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Silvia Calvó ha comunicat que al setembre Govern farà públiques quines són les mesures d'estalvi energètic. En aquest sentit, Calvó ha avançat que aquelles que facin referència a l'administració general seran d'obligatorietat. En canvi, el caràcter impositiu d'aquelles que vagin dirigides a empreses i comuns es decidirà a partir d'un pacte polític que es tancarà els dies vinents en unes reunions que se celebraran entre els diferents actors. Pel que fa a les mesures dirigides a la població, seran només recomanacions.Calvó ha volgut insistit en el fet que Govern no incrementarà la tarifa elèctrica a la població durant els propers mesos, tal com ja havia acordat l'executiu. Tot i això, de cara al 2023, la ministra no ha descartat una possible pujada de preus. "De moment Govern i FEDA han optar per parar el cop, però està clar que el dèficit de 10 milions de la parapública no es pot mantenir fins a l'infinit" ha destacat la ministra.