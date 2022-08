Actualitzada 29/08/2022 a les 10:17

El departament de Meteorologia activa un avís groc per un nou episodi de tempestes que arribarà aquesta tarda i que es caracteritzarà per ser "breu però intens". A més, alerten que comptarà amb fortes ràfegues de vent de component sud-oest. Les tempestes es podrien allargar fins al vespre. Protecció civil recorda que cal tenir atenció a l'exterior i adaptar l'activitat a les condicions meteorològiques, així com assegurar els objectes que puguin caure de balcons i terrasses.La previsió per demà torna a ser estable, amb domini de sol i sense precipitacions previstes. Tot i això, el dimecres i el dijous a la tarda podrien tornar-se a repetir els ruixats tempestuosos.