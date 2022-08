Joan-Enric Vives nega haver encobert abusos a menors

Actualitzada 28/08/2022 a les 06:35

Els serveis del copríncep episcopal van contradir ahir les informacions aparegudes al rotatiu espanyol El País que apuntaven l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, com un dels religiosos amb càr-rec de responsabilitat que haurien encobert casos de pederàstia a les seves diòcesis.Un dels noms que recull la investigació periodística, segons la qual hi hauria 39 prelats que haurien encobert casos de delictes sexuals des del 1952, és el de Joan-Enric Vives, sobre la base d’una recerca de l’escriptor Pepe Rodríguez. Els serveis del copríncep qualifiquen, en una nota feta pública ahir, el treball d’aquest escriptor com un “llibre sensacionalista” elaborat “sense cap mena de prova”, en el qual “esmenta en un fragment una entrevista l’any 1988 entre un diaca i el rector del seminari de Barcelona, sobre comportaments contraris a la moral catòlica, i fa notar que, a part de quedar horroritzat, el rector del seminari no va actuar”. Al mateix comunicat s’afirma també que el llibre atribueix erròniament a monsenyor Vives que era rector del seminari de Barcelona, quan “no ho era”, “ja que no ho fou fins al juny de 1991 i tampoc no era bisbe auxiliar de Barcelona”. Per tant, “els fets que se li volen atribuir són de molt abans, i no estan relacionats amb la seva persona. Monsenyor Vives nega amb rotunditat que tingués res a veure amb aquest cas”. Finalment, els serveis del copríncep informem que, sobre aquesta errada del llibre, Vives va presentar al periodista la seva queixa, “que aquest va acceptar, però no ho va voler modificar”. “Aquesta calúmnia del llibre fou comunicada a la guàrdia civil i a les autoritats pertinents”, conclou la nota esmentada. La investigació periodística ha estat enviada al Vaticà perquè emprengui les accions escaients.