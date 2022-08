Govern, FEDA i mútues treballen per actualitzar el model, basat en uns preus de compra i venda tancats

El Govern, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i les mútues elèctriques (Mútua Elèctrica de Sant Julià, Nord Andorrà i Sercensa) estan treballant des de fa mesos en la definició d’un nou model de retribució de les activitats d’aquestes últimes en considerar-se que el que està en funcionament actualment no respon a la nova realitat que viu el sector. I és que es dona la circumstància, per exemple, que mentre que FEDA està perdent molts diners durant els últims mesos, sobretot com a conseqüència de l’increment que està experimentant l’energia -que en bona part s’ha d’importar dels països veïns-, les mútues continuen