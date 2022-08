Adjudicació de l'avaluació psicoprofessional dels candidats a l'Administració

Actualitzada 28/08/2022 a les 07:19

El ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana ha fet públic un edicte pel qual es dona a conèixer l’adjudicació definitiva del concurs per a la contractació d’empreses per a l’avaluació psicoprofessional de candidats presentats a convocatòries de l’Administració general. D’aquesta manera, segons consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’adjudicació s’ha fet a PsicoB i Opció RRHH.La primera cobrarà un preu que va des de 145 euros per lot, amb IGI inclòs, per a les proves psicotècniques als administratius, fins a 250 euros per a les proves de comandaments. Per la seva banda, Opció RRHH cobrarà entre 255 i 275 euros, es tracti, per exemple, de proves a personal de base de la duana o de comandaments banders. La durada del contracte és fins al 31 de desembre de 2025, però es podrà renovar per a un període no superior a dos anys, segons consta a l’edicte.