El treball elaborat pel rotatiu ‘El País’ s’ha enviat al Vaticà perquè emprengui accions

El treball d’investigació que el rotatiu espanyol El País va endegar a partir del 2018 per esclarir l’impacte dels abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic al país veí del sud ha recollit una relació de 39 prelats –religiosos amb càrrecs de responsabilitat en l’organització, com ara bisbes– que haurien contribuït a encobrir casos de pederàstia a les seves diocesis. I un dels noms que recullen és el de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, sobre la base d’una recerca de l’escriptor Pepe Rodríguez.



En concret, la investigació apunta a 39 prelats per encobrir casos de delictes sexuals des del 1952. En