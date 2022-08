Jo Dansa s'estrena davant més de mig miler d'espectadors

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:34

Jo Dansa, la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra, es va estrenar dijous al vespre a la Massana, en el marc de la programació cultural d’estiu impulsada pel comú. Més de mig miler de persones, segons va informar la corporació, van assistir a les dos funcions de l’espectacle a la sala dels Arcs, la ubicació alternativa que es va haver de buscar a causa de la pluja.“És un orgull que la programació d’estiu de la Massana hagi pogut comptar amb el debut de la Jo Dansa”, va afirmar el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné, que va destacar la gran feina de la companyia, sota la direcció artística de Martí Güell i amb la coordinació de Mònica Vega.La Jove Revolució ha estat l’obra de debut del grup, un muntatge que gira al voltant de la idea d’identitat i pressió social durant l’etapa de l’adolescència, en la qual participen sis ballarins. Mònica Vega va assegurar que “durant aquestes dues setmanes de procés creatiu, els joves han treballat de valent per donar vida a aquesta peça, que han defensat la proposta com a veritables intèrprets i han gaudit d'un públic entregat”. Una més que bona valoració per part de l'equip directiu, que ja està preparant la segona part d'aquest projecte que donarà lloc a tallers formatius i actuacions de La Jove Revolució. L’elenc de la primera generació de la jove companyia està format per joves d’entre 16 i 21 anys que van superar les proves d’accés convocades el juny passat.L’espectacle de dansa tancava, a més, el cicle de muntatges estivals a la Massana. Forné va valorar molt positivament l’acollida del públic a l’oferta cultural, que ha comptat amb d’altres disciplines com el circ o la música.