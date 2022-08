Ferida lleu una dona en un accident a la Massana

Actualitzada 27/08/2022 a les 07:20

La conductora d'un turisme va resultar ferida ahir en patir un accient on el seu va ser l’únic vehicle implicat. El sinistre es va produïr ahir al matí a la carretera general 3 de pujada a la Massana, concretament al punt quilomètric 2, i la policia va rebre l'avís a les 9.18 hores.Quan el vehicle es trobava al túnel de la Pedrera, hauria col·lidit sent l'únic turisme implicat. El sinistre va causar danys materials al vehicle. La conductora, una dona resident de 58 anys, que era única ocupant del vehicle, va resultat ferida, segons va informar el cos de seguretat a aquest rotatori. La víctima va ser traslladada per ser atesa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides lleus, segons va informar el centre sociosanitari al Diari. La policia va detallar que la conductora impicada en el sinistre pilotava un un Seat Ibiza amb matrícula andorrana. L'accident no va afectat al trànsit.