Vives, assenyalat com a encobridor de casos de pederàstia

Actualitzada 26/08/2022 a les 21:08

La investigació elaborada pel rotatiu 'El País' sobre els acusats d'encobrir casos de pederàstia en l'església espanyola inclou al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Els informes acusen 39 prelats d'encobrir casos de delicte sexual des del 1952. En el cas de Vives, la investigació apunta que l'arquebisbe hi estaria relacionat per la seva suposada participació en l'encobriment de l'escàndol de la Casa de Santiago i Nous Camins a Barcelona, una organització convertida en secta on es van denunciar abusos sexuals. Els fets haurien passat entre els anys 80 i 90, quan el copríncep era bisbe auxiliar de la ciutat, i van ser denunciats per l'escriptor Pepe Rodríguez.Els dos informes han estat elaborats a través de la participació de testimonis i acusats. La primera investigació va ser entregada el desembre de l'any passat al Papa, on es donaven a conèixer 251 casos inèdits a Espanya. Aquest arxiu també va ser entregat a la Conferència Episcopal Espanyola. El segon informe va ser enviat al juny amb 278 nous testimonis i 244 acusats, sumant prop de 300 noves víctimes a les ja identificades pel rotatiu en l'anterior investigació. En total, haurien sortit a la llum 840 casos i 1.594 víctimes a Espanya.