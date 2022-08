Suspesa la venda del suposat complement alimentari BodyGoal

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:33

El ministeri de Salut va anunciar ahir, després de rebre l’alerta de l’autoritat sanitària francesa, la suspensió de la comercialització, la distribució a l’engròs, la fabricació, l’explotació, l’ús, la possessió amb vista a la venta o distribució gratuïta, la importació, l’exportació i la publicitat del producte BodyGoal, en principi un complement alimentari d’origen vegetal però que s’ha demostrat que conté sibutramina, un principi actiu supressor de la gana relacionat amb l’amfetamina i que actua inhibint la captació de noradrenalina, serotonina i, en menor mesura, dopamina. Per tant, ha de tenir la consideració de medicament i no es pot posar al mercat sense autorització. Salut demana a la ciutadania que en cas que algun ciutadà en tingui a casa no en consumeixi. S’ha detectat que prodeix reaccions adverses com ara rampes abdominals, nàusees, vòmits, diarrea, febre, atacs d'ansietat, marejos, al·lucinacions o taquicàrdies.