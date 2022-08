El parc investiga si l’usuari va infringir les normes de seguretat

Naturland investiga si l’usuari que dimecres va patir un accident al Tobotronc va infringir les normes de seguretat que s’expliquen a l’inici de l’atracció i que es recorden al llarg del recorregut als diferents panells informatius. El parc va manifestar al Diari que l’atracció no va registrar cap incident tècnic i que ha “funcionat amb normalitat” en tot moment. Per aquest motiu, l’entitat estudia la possible hipòtesi de si hi va haver negligència per part de l’usuari.



L’accident al Tobotronc, l’atracció estrella de Naturland, es va produir dimecres a la tarda quan un jove va resultar ferit mentre era a l’atracció.