Els banders controlen l'accés motoritzat al medi natural a Sant Julià

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:33

El cos de banders està efectuant controls al medi natural de Sant Julià de Lòria per comprovar el compliment de l’Ordinació reguladora de l'accés motoritzat i/o rodat a l’entorn natural, segons informa el cos a través de les xarxes socials. De fet, el mes passat els banders van enxampar quatre motoristes que incomplien aquesta ordinació quan circulaven amb moto d'enduro pel camí de Cortals de Manyat, on només es permet fer en vehicles tipus moto de trial. El comú va apuntar que fets com aquests poden ser constitutius d’una infracció molt greu i sancionats amb una multa de 3.000 euros.