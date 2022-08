Actualitzada 25/08/2022 a les 16:47

Visita avui dels cònsols d'@ComuEncamp, @AndorraCapital, @comusantjulia i @comuee i la ministra de Cultura al @VMPC_Andorra per veure in situ la bona feina de reconstrucció de la Farga. Endavant! pic.twitter.com/YBtQTNOOgA — Andorra la Vella (@AndorraCapital) August 25, 2022

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas; el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié; el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han acompanyat a la ministra de Cultura, Sílvia Riva, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror per veure in situ els treballs d'intervenció arqueològica de la Farga.El projecte, pilotat pel departament de Patrimoni Cultural, té per objectiu salvaguardar aquest jaciment arqueològic i potenciar un jaciment singular i exemple únic de la farga catalana del segle XVIII inèdit als Pirineus declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) que es troba a la vall.