Pana al despatx central de la Policia durant dotze hores

Actualitzada 25/08/2022 a les 18:21

L'edifici del despatx central de la Policia ha patit una pana entre la passada mitjanit i les 13 hores d'avui causada per la forta tempesta que va caure. D'aquesta manera, durant tot aquest temps s'han registrat "disfuncions en l'organització" -segons han informat des del servei de premsa del cos- que han impedit que es poguessin portar a terme algunes de les tasques habituals dels funcionaris policials, ja que els ordinadors van deixar de funcionar correctament.La situació, però, no ha estat especialment greu, sobretot perquè els tècnics del mateix cos han aconseguit fer les reparacions escaients en poc espai de temps, per a la qual cosa han comptat amb personal de FEDA. La situació que s'ha produït té a veure, segons alguns funcionaris, amb el fet que l'edifici compta ja amb un quart de segle de vida. Precisament durant aquests dies s'estan fent obres al seu exterior per solucionar les mancances detectades.