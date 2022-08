L'USdA acusa DA d'actuar en contra dels cossos especials

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va manifestar ahir el “ple suport” de l’organització que lidera a a la plataforma de sindicats de cossos especials que s’ha constituït (de moment amb representació dels sindicats SIBA –bombers–, CFPA

–policia– i SPP –centre penitenciari–) per tal de reclamar millores laborals a l’executiu. Ubach va carregar durament contra Demòcrates, acusant el partit “de malmetre la imatge dels cossos especials i el futur de les noves incorporacions”. Segons el dirigent sindical, no hi havia “cap queixa” fins que DA va arribar a l’executiu i “va destruir el nivell de vida