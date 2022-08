Govern exhaureix els ajuts per a millorar els habitatges

L’executiu suspèn cautelarment la recepció de noves sol·licituts

El Govern ha acordat el tancament cautelar de les dos convocatòries obertes del programa Renova per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables de l’any 2022 amb l’aturada de la recepció de sol·licituds noves, atès que amb les sol·licituds actualment registrades s’exhauriria la disponibilitat pressupostària del pla. Així s’indica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que recorda que a l’abril es va fer pública l’obertura de la convocatòria per atorgar els ajuts del programa Renova per a la millora del parc immobiliari nacional, per a l’exercici