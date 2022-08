Avís groc per tempestes aquesta tarda

Actualitzada 25/08/2022 a les 10:14

El servei de Meteorologia destaca que les tempestes més intenses d'ahir s'han registrat durant la nit, amb acumulacions de 21 litres per metre quadrat a la Borda Vidal; 29,8 litres per metre quadrat al Roc de St. Pere; 36,7 litres per metre quadrat a la Comella; 9,5 litres per metre quadrat a les Salines; 19,9 litres per metre quadrat al Bony de les Neres; 24,2 litres per metre quadrat a Sorteny i nombrosos impactes de llamp a tot el país.Així, segons la previsió de Meteo el pas d'un front deixa un matí mig ennuvolat, però a la tarda s'esperen noves tempestes. Per això s'ha activat l'avís groc durant el dia d'avui. Demà, en canvi, s'espera que siguin més febles i el cap de setmana es preveu estable.