Sessió de cinema infantil al Llac d'Engolasters

Actualitzada 24/08/2022 a les 17:45

FEDA Cultura tanca aquest pròxim divendres a les 20 hores el programa d'enguany de les Nits d'estiu a Engolasters amb la projecció de cinema familiar "Minúscul: La vall de les formigues perdudes" al llac en col·laboració amb el festival Ull Nu, segons informa la parapública en un comunicat.La companyia assenyala que la pel·lícula, una producció francobelga que va rebre el premi Cèsar al millor film d'animació 2015 i va formar part de la secció oficial del Festival de Sant Sebastià, té un missatge de respecte mediambiental, per això s'ha decidit l'entorn del llac, que alimenta la central hidroelèctrica amb energia 100% renovable, com a indret per gaudir de la proposta.L'activitat és gratuïta, però la reserva és necessària i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per seure a terra i roba d'abrigar, destaca FEDA.