La Jocand posa a la venda les entrades per a la representació de 'Troianes'

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:24

La Jove Companyia Nacional d’Andorra (Jocand) va posar ahir a la venda les entrades per al nou espectacle de la companyia que porta per títol Troianes: dones a les portes de la ciutat en flames, segons va informar la companyia en una nota de premsa. Aquest és el tercer muntatge de la Jocand i la primera de la nova promoció de la companyia, que s’estrena amb aquest nou espectacle. La representació de l’obra tindrà lloc els dies 3, 4 i 10 de setembre a les 19 hores al teatre de les Fontetes de la Massana. Les persones interessades poden adquirir des d’ahir les entrades a un preu de tres euros per als menors de 21 anys, cinc euros per als menors de 30, i la general té un preu de 12 euros.La direcció artística de la Jocand, emparada per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i que compta amb el suport del Govern i els comuns de la Massana i Sant Julià de Lòria, està a càrrec d’Irina Robles i Juanma Casero.