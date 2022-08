“Estem molt per sota dels països veins en sous”

La plataforma sindical, integrada per CFPA, SIBA i SPP, reivindica un augment dels sous als cossos especials, en trobar "baixos" els actuals

Quines són les prioritats de la plataforma sindical?

De moment, estem centrats en l’elaboració dels estatuts, però no volem deixar passar molt de temps. Per això estem treballant en les graelles salarials per veure el que hi ha al nostre voltant. El que volem fer és un informe on es vegin les diferències salarials que hi ha a nivell salarial entre Andorra i els països veïns, en alguns dels quals fins i tot el cost de la vida és més barat que aquí. En definitiva, es tracta de fer el que va fer el Govern per al cos general i demostrar