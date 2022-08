Els casos actius de covid baixen del centenar

Actualitzada 24/08/2022 a les 13:40

La incidència de covid segueix a la baixa amb menys d'un centenar de casos actius i amb només 52 nous contagis en la darrera setmana, segons les dades de l’actualització sanitària fetes públiques avui per Salut. Així, el total d'infeccions des del març del 2020 al Principat és de 46.027 persones. Per altra banda, els casos actius se situen en 82, el que suposen 44 menys que la setmana passada. El nombre d’altes suma 45.791 amb les que s’han donat en l’última setmana. El total de defuncions fins a la data és de 154.L'hospital Nostra Senyora de Meritxell segueix sense cap pacient ingressat amb el virus des de la setmana passada, després que rebessin l'alta els dos afectats que hi havia al centre.Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, s’han administrat 159.222 vacunes, de les quals 58.167 han estat primeres dosis, 57.538 segones, 42.743 terceres i 774 quartes.