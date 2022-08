L'USdA afirma que és hora d'apujar salaris i pensions

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:25

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va rebre ahir amb satisfacció la xifra d’aturats registrada al Servei d’Ocupació. “Ja era hora que hi hagués una dada positiva i crec que ens n’hem de felicitar tots”, va afirmar. Segons va manifestar, la tendència favorable que s’ha constatat en aquesta matèria es deu a la “recuperació” després de les conseqüències negatives que va tenir la pandèmia del coronavirus. Tot i això, Ubach va advertir que “ara és el moment d’adaptar els salaris i les pensions al nivell de vida d’Andorra, ja que han quedat totalment desfasats”. L’USdA està a l’espera de rebre una proposta concreta de base de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per negociar la pujada de salaris per a l’any vinent. En aquest sentit, Ubach confia en una negociació amb la CEA, ja que quan ha estat el Govern el que ha actuat “mai no ha tingut en compte els sindicats”.