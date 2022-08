L'ocupació va a l'alça i se situa al 89%

Actualitzada 23/08/2022 a les 13:03

L'ocupació hotelera continua a l'alça i la de la setmana passada, del 15 al 21 d'agost, va ser del 89,7%, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera (UHA) aquest matí. L'entitat informa que la previsió era del 77,06%, però la progressió de les reserves ha estat favorable com la setmana anterior fins a assolir aquest percentatge, igualant-se a la de la setmana del 8 al 14 d'agost, quan va ser del 90,65%. La primera setmana del mes va ser del 77,36%.Així, l'UHA destaca que el resultat d'aquestes dues setmanes reflecteix "una continuïtat en progressió i en resultat final". Pel que fa a l'ocupació específica per parròquies, l'ocupació ha estat equilibrada entre totes. En aquesta línia, el president de l'entitat, Jordi Paris, afirma que "acumulat el resultat de tres setmanes, podríem pronosticar un agost per sobre dels anys de prepandèmia i per sota del 2021". La previsió d'aquesta setmana, però, es troba per sota de les dues anteriors a 65,24%.