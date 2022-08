L'ACU alerta que la inflació aboca el país a una crisi social

El president de l’ens demana mesures per frenar el preu del lloguer

El president de l’Associació de Consumidors i Usuaris, Lluís Ferreira, assegura que la situació de l’hivern vinent amb la inflació disparada “provocarà una crisi social” al país. “El 2008 a Andorra hi va haver una crisi econòmica, però es va quedar aquí; ara venim d’una crisi sanitària, estem a les portes d’una crisi econòmica i estem abocats a una crisi social”, alerta Ferreira, que recorda que a Andorra “mai s’ha vist gent al carrer, però ara hi ha andor­rans que marxen del país per buscar-se la vida”.



En aquest sentit, destaca que “a l’abril ja vàrem començar a avisar de la