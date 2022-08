Al·lega l’arrelament familiar al país i nega que hi hagi risc de fugida

L’home de 45 anys empresonat per haver provocat un accident de trànsit que va costar la vida a un motorista el dilluns de la setmana passada ha presentat un recurs al Tribunal de Corts contra la decisió de la batlle de dictar el seu ingrés provisional sense fiança a la Comella. En l’escrit, segons fonts judicials, el conductor demana la llibertat i ho fa al·legant l’arrelament familiar que té al país i que no hi ha risc de fugida. Cal recordar que la batlle Estefania Garcia va decretar la presó sense fiança pel risc de fugida de l’home, que és

