Aeroports de Catalunya ja ha iniciat les obres per abalisar la pista d’aterratge i il·luminar la plataforma i l’àrea de rodatge d’avions de l’aeroport d’Andorra-la Seu. Això permetrà a aquesta infraestructura aeroportuària operar vols nocturns a partir de l’hivern vinent. L’actuació en l’aeroport alturgellenc suposa una inversió de més d’un milió d’euros.



Els treballs es fan en horari diürn i nocturn, en funció de l’activitat de l’aeroport d’Andorra-la Seu, per no afectar-ne així l’operativa. Això obliga les empreses adjudicatàries dels treballs promoguts per la Generalitat de Catalunya a coordinar-se amb la torre de control de la infraestructura.



La il·luminació de la plataforma