“El tren seria un gran pas; no es poden deixar les valls isolades”

l’alcalde de la seu assenyala que la connexió ferroviària és una inversió clau que milloraria la connectivitat tot i la dimensió de la inversió

L'alcalde de la Seu d’Urgell, el republicà Francesc Viaplana, repassa les relacions amb el Principat, així com els projectes i les infraestructures comunes en què aquests dos territoris estan treballant i hauran de compartir els pròxims anys.



Com són les relacions de l’alcalde de la Seu amb el cap de Govern?

Hi ha una diferència essencial. Jo soc alcalde d’un municipi, i Xavier Espot és cap de Govern. La realitat és que tenim bona relació. Sempre que hem necessitat alguna cosa, la relació ha estat molt fluida, i s’ha d’agrair. Però és veritat que no podem parlar d’igual a igual perquè el

