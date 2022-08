Requisats 588 grams de marihuana a la frontera del riu Runer

Actualitzada 22/08/2022 a les 12:33

Dos homes residents de 23 i 26 anys van ser detinguts el divendres a la tarda després que la policia trobés quatre bosses amb 588 grams de marihuana al maleter del turisme amb el qual viatjaven. Segons informa el balanç de detencions, els dos homes intentaven accedir al Principat per la frontera del riu Runer a les 19.30 hores.Els agents van efectuar dues detencions més per possessió de droga. Per una banda, el dijous van arrestar un home no resident de 26 anys que transportava 1,9 grams de MDMA i 21 grams d'haixix. El detingut intentava entrar des d'Espanya a les 15.45 hores amb una furgoneta. A més, el dimarts passat una dona no resident de 22 anys va ser processada a les 18 hores a frontera del riu Runer per possessió de 0,2 grams de cocaïna.El balanç policial també informa de la detenció d'un resident de 40 anys a Canillo per un delicte contra l'honor. Els agents van ser requerits el dissabte a les 23.40 hores per una alteració de l'ordre a la via pública. En arribar al lloc dels fets, es van trobar un home en un fort estat d'embriaguesa i "relat incoherent" que va tenir una "actitud irrespectuosa" envers els funcionaris.