Detingut un jove de 22 anys per intentar robar a una empresa de la capital

Actualitzada 22/08/2022 a les 14:08

Un home resident de 22 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un furt amb força. Els fets van tenir lloc el dissabte 20 d'agost a les 02.25 hores a la capital, quan a les 00:42 hores es van requerir els serveis de la policia, ja que en unes naus industrials de la carretera de la Comella s'hauria activat l'alarma d'intrusió, i en el seu interior s'hi trobaria una persona, segons informa el cos de seguretat al balanç setmanal.Així, en una primera inspecció ocular no es va trobar cap persona a les instal·lacions de l'empresa, però sí que es va observar que una de les portes corredisses d'accés es trobava forçada i presentava danys. Tanmateix, segons manifestacions de la responsable de l'empresa el detingut, al veure's sorprès per l'alarma hauria fugit i no hauria sostret res. De l'enquesta realitzada pels agents interventors es va arribar a identificar el presumpte autor, i a les 02:25 hores va ser localitzat en un carrer d'Andorra la Vella, en possessió d'una motxilla i en el seu interior portava un joc de guants i una llanterna.Aquesta no va ser l'única detenció durant la setmana passada, ja que el cos de Policia hauria procedit a l'arrest de dinou persones durant els dies 15 i 21 d'agost del 2022. Quatre de les detencions es van dur a terme per presumptes delictes contra la salut pública, una contra el patrimoni, deu contra la seguretat del trànsit i quatre per altres delictes.En aquest sentit, un home resident de 37 anys va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra funció pública -resistència i desobediència-, contra l’honor -injuries-, i contra la llibertat -amenaces de mort-. Els fets van tenir lloc el dijous 18 d'agost a les 04:40 hores a Andorra la Vella, quan els agents van ser informats des del centre penitenciari que l’interessat que feia objecte d’una ordre d’arrest nocturn, i no es va presentar a l’hora prevista, posteriorment va ser controlat, i vist el seu estat d’alteració i eufòria es va creure necessari portar-lo a l’hospital, durant el trajecte va tenir una reacció desproporcionada envers els agents.