El centre penitenciari de la Comella pateix un brot de Covid que afecta quatre interns, segons fonts del Govern. Tres dels casos es van detectar dijous passat i es van activar els protocols necessaris amb l’aïllament dels presos al mòdul de menors del centre penitenciari de la Comella, que actualment es troba lliure, per prevenció que no s’estengués a la resta d’interns que hi ha ingressats.



Les quatre persones que han donat positiu “no tenen simptomatologia greu”, sinó que més aviat tenen símptomes lleus i es troben bé, van assenyalar al Diari les mateixes fonts.

El brot a la presó arriba tot