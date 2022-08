Actualitzada 21/08/2022 a les 06:22

Un ciclista va resultar ferit greu ahir a primera hora de la tarda després de patir un sinistre en què no hi va haver altres vehicles implicats a la carretera general 4, al punt quilomètric 10,100 a la Massana. La policia, segons va informar en un comunicat, va rebre l’avís a les 13.17 hores i l’home, un no resident de 60 anys que conduïa una bicicleta de carretera, va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La víctima va patir un traumatisme cranial, que va requerir el seu trasllat immediat a l’hospital de Sant Pau de Barcelona, segons va informar el cap de guàrdia del centre de salut andorrà en declaracions al Diari.En un altre incident, una dona no resident de 44 anys va resultar ferida en un accident on solament es va veure implicat un turisme, marca Ford Mustang amb matrícula del Principat. Els fets, segons va informar la policia en un comunicat de premsa, van tenir lloc a les 12.07 hores a la carretera secundària 120, al punt quilomètric 3,500 de Sant Julià de Lòria, i la dona va ser traslladada al centre hospitalari. Segons va informar el cap de guàrdia, les lesions serien de caràcter lleu, però es mantenia ingressada a l’hospital en observació.