“A Polònia hi ha molt d'interès per la literatura minoritària”

La setena resident d’enguany de Faber Andorra, Magdalena Szkwarek, participarà en la traducció de la poesia de Teresa Colom. La seva intenció és publicar els poemes de Colom en revistes literàries poloneses per donar un tast de la literatura andorrana. En parlem amb ella:



Com va conèixer Teresa Colom?

La vaig conèixer l’any passat gràcies a una amiga meva traductora que també va estar a la residència Faber. Ella sabia que a mi m’agradava la poesia i me la va recomanar. Em vaig comprar el Cementiri de les matrioixques a Barcelona i vaig decidir que seria una bona idea traduir-la.



Què li interessa