“No parlem de feminisme, parlem d'igualtat, perquè tots som iguals”

La inversió estrangera, l’arribada de Grífols i la problemàtica de l’habitatge són alguns dels reptes del Govern durant aquesta legislatura. El ministre valora positivament la feina feta i lamenta les crítiques rebudes les darreres setmanes arran de la ruptura liberal.



A final de legislatura, quin balanç fa de la inversió estrangera?

El balanç és positiu, continuem la tendència que es va iniciar el 2019 amb unes xifres que creixen d’any a any. L’acumulat del 2022 continua aquesta tendència tant en immobles com en la resta d’inversió. I especialment és aquesta, la que no és en immobles, la que ens marca la tendència