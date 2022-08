Un nou supermercat es construirà a la ciutat fronterera davant el repunt d’andorrans que fan la compra a Espanya

La Seu d’Urgell tindrà un nou gran supermercat. Així ho va confirmar l’alcalde del municipi català, Francesc Viaplana, en una entrevista amb el Diari en la qual va assenyalar que, tot i la desaprovació del consistori, un conjunt de privats han apostat per la construcció del nou espai. De fet, no serà l’única nova infraestructura que tindrà la capital urgellenca, perquè arran d’aquesta iniciativa privada l’ajuntament va promoure una reordenació del pla parcial per tal de reduir l’espai que es podrà destinar al nou supermercat i així poder construir un nou hospital a la ciutat.



“A la zona d’entrada de llevant