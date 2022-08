Detinguda per donar positiu després de tenir un accident

Actualitzada 21/08/2022 a les 06:28

Tres persones van resultar ferides dissabte a la matinada arran d’un accident a la CG-2 a Canillo. La policia va rebre l’avís a les 05.25 hores quan un turisme, marca Fiat 500 amb matrícula d’Espanya, va tenir un sinistre com a únic vehicle implicat. Les tres ocupants, tres dones (una resident i dues no residents), de 26, 27 i 30 anys, respectivament, van resultar ferides i van ser traslladades a l’hospital Nostra Se-nyora de Meritxell. Totes tres van patir contusions lleus, segons va informar el cap de guàrdia del centre sociosanitari.La conductora, una dona no resident de 33 anys, va donar positiu en el control de tòxics salivar, motiu pel qual va ser detinguda i a l’espera de passar a disposició judicial.Arran de l’accident de trànsit a Canillo, el departament de Mobilitat va informar d’un tall de la circulació al Tarter a les sis de la matinada, que es va restablir a les set del matí.