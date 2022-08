Atac al cotxe de 'Ferrariman'

Actualitzada 21/08/2022 a les 20:30

L'empresari Xavier Caballol, conegut amb el sobrenom de Ferrariman, ha publicat diversos vídeos al seu perfil d'Instagram on denuncia "l'atac" amb ous i farina cap a un dels seus cotxes que s'hauria trobat aquest matí, així com una pintada a l'entrada de casa seva on es podia llegir: "Andorra territori Ferrariman" i s'ho ha trobat guixat i substituït per "ciclista".El conductor assenyala a uns ciclistes d'haver dut a terme la bretolada durant la matinada i afirma que ho ha denunciat a la policia que ho estan investigant.