Saravia considera que les dades justificarien la instal·lació de la unitat de radioteràpia del país

Andorra actualment no té comptabilitzats el nombre de malalts de càncer que hi ha al país. Un estudi que l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) fa temps que reclama. De fet, segons el president de l’associació, Josep Saravia, aquesta xifra, actualment inexistent, permetria demostrar que el Principat necessita una unitat de radioteràpia. Un equipament que, des del Govern, es considera prescindible. “No hi ha interès polític perquè es facin públics aquests números”, denunciava al Diari Saravia mentre explicava que l’entitat havia hagut de recórrer a extrapolar les dades de les estadístiques d’Espanya per obtenir una xifra orientativa. “Creiem que es