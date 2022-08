Actualitzada 20/08/2022 a les 06:33

El servei de Meteorologia informa que aquest és el primer estiu dels darrers 22 anys que no hi ha hagut cap glaçada a més de 2.500 metres. Des que s’obtenen dades de les estacions d’Envalira (2.510 metres) i les Fonts d’Arinsal (2.681 metres) és fins al moment el primer estiu en no registrar-ne.