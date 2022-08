Riba considera que l’acord d’associació permetrà desenvolupar una àrea transnacional en benefici de les poblacions locals

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, considera que l’acord d’associació amb la Unió Europea permetrà desenvolupar l’espai pirinenc, “definit com un espai de desenvolupament transnacional en benefici de les poblacions locals”. Un concepte, el d’espai pirinenc, que tot i que l’acord de cooperació que Andorra va signar el 2004 amb la Unió Europea ja el preveia, no s’ha desenvolupat mai. “La negociació de l’acord d’associació representa una oportunitat única per garantir el recorregut a llarg termini d’un espai funcional compartit, fent-ne menció expressa en les disposicions de l’acord i dotant-lo d’un marc jurídic que tindrà la consideració d’acord internacional”,