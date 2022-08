El número dos de finances repassa com ha estat l’elaboració de l’últim pressupost de la legislatura, que marcarà la data de les eleccions

Amb la pressió del possible avançament electoral, el número dos del ministeri de Finances, Marc Ballestà, assevera que el proper pressupost, tot i ser de final de legislatura, comptarà amb “elements estratègics” de l’actual Govern.



La principal despesa del proper pressupost serà l’habitatge?

El pressupost que s’està treballant és de final de legislatura per deixar els comptes encarrilats per a l’inici de la legislatura vinent i que no suposi cap problema per al proper Govern que entri a l’hora de poder arrencar les seves funcions. Però tot i ser aquest pressupost de continuació sí que hi ha una aposta clara pels elements

#1 Laura

(20/08/22 06:56)