El repte de saber ajudar

Cinc voluntaris expliquen la seva experiència a Casa Maín, un projecte de Cooperand on viuen noies abandonades o víctimes d’abusos sexuals.

Per un voluntariat no és una cura per a un mal d’amors o per superar un mal moment a la teva vida”, explica la Xènia Cerqueda, voluntària de Cooperand de 25 anys. És una de les reflexions més repetides pels diferents grups de voluntaris de l’ONG andorrana que han estat a Casa Maín, a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Aquest és un dels projectes que té l’entitat del Principat. Allà hi viuen noies d’entre quatre i 20 anys que han patit agressions sexuals, abusos, han estat abandonades o han patit qualsevol tipus de negligència per part de la seva